Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 11/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Nghĩa Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/10/2025 từ 07h30 - 15h00 Mất điện trạm Nghĩa Dũng 2. Đội quản lý điện TP Quảng Ngãi Sang dây, thu hồi cột đường dây 0,4kV từ cột 02-XT1 đến cột 09-XT1 TBA Nghĩa Dũng 2-XT478/QNG

Lịch cúp điện phường Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Phổ Vinh 9. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn vỏ MBA Phổ Vinh 9 – XT 477/ĐPH. 11/10/2025 từ 14h00 - 16h00 Mất điện trạm NT P.Quang 2. Đội quản lý điện Đức Phổ Sơn vỏ MBA Nuôi tôm Phổ Quang 2 – XT 473/MDU.

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/10/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Sơn Mùa 2. Đội quản lý điện Sơn Hà Đấu nối Đ.D hạ áp mạch kép vào tủ điện TBA Sơn Mùa 2

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/10/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm Tịnh Kỳ 2, Tịnh Kỳ 3. Đội quản lý điện Sơn Tịnh TBA Tịnh Kỳ 2: Cải tạo và thay thế nâng tiết diện dây XT II sau TBA Tịnh Kỳ 2 sử dụng dây LV ABC4x120mm2 (TBA-II/17 )

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.