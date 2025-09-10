Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 11/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 06h30 - 15h30 Mất điện trạm biến áp Hòa Thượng, Hà Thượng, Vinh Hà 1, Bơm Vinh Hà 2, Vinh Hà 2, Vinh Hà 10, Bơm Vinh Hà, THCS Vinh Hà. Đội quản lý điện Phú Vang Thay dây từ VT 51 đến 51/24 XT 471 Dưỡng Mong

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay MBA Nguyễn Bỉnh Khiêm, lắp ATM tổng và gia công lại thanh cái hạ thế tủ trạm Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện Dương Phương Châu. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Dương Phương Châu bằng MBA 400kVA

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Nham Biều T1, Nham Biều T2, Nham Biều T3, Xăng Dầu Quang Sơn, Vạn Cường 1. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời TBA Nham Biều khỏi vị trí mất an toàn từ VT 19/23/105 đến vị trí 19/23/95A/1 XT 472 Huế 2Xử lý tồn tại nhánh rẽ Nham Biều

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h00 - 07h10 Mất điện trạm An Đông 1, Hoàng Quốc Việt 3. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thao tác DCL 471-7 RMU Phú Mỹ An T3 không điện. Thao tác DCL 471-7 RMU Phú Mỹ An T4 không điện. 11/09/2025 từ 07h00 - 08h30 Mất điện trạm Phú Mỹ An 3 (T1), Phú Mỹ An 3 (T2). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Bơm khí SF6 ngăn tủ RMU Phũ Mỹ An T3 bị sụt khí không đảm bảo vận hành.

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm thôn Loa (Đông Sơn), trạm thôn Rơ Mom (Đông Sơn), tái định cư Đông Sơn, thi Công Lâm Đớt. Đội quản lý điện A Lưới Lắp xà, kéo bổ sung 1 pha ĐZ 22kV từ vị trí 108/14 đến TBA Loa, lắp đặt đấu nối TBA Loa (160kVA)

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 11/09/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Thượng Nhật 2. Đội quản lý điện Nam Đông Chuyển dây cáp vặn xoắn từ cột cũ sang cột mới xây dựng từ vị trí A1/20 đến A1/28 thuộc xuất tuyến A TBA Thượng Nhật 2 11/09/2025 từ 14h00 - 15h10 Mất điện trạm Hương Giang 2. Đội quản lý điện Nam Đông Lắp đặt ATM xuất tuyến C và đấu nối đường dây xây dựng mới xuất tuyến C vào má dưới ATM xuất tuyến C TBA Hương Giang 2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 11/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.