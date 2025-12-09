Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 10/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 07h10 - 12h50 Mất điện trạm Địa Linh 2, Hương Vinh 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách lèo cột A1, A8 TBA Địa Linh 2. Tách lèo cột A14 TBA Hương Vinh 2. Xử lý dây xà thấp gây mật an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố đứt dây do xe tải lớn lưu thông. Đấu nối tại cột A14 và A14-2/3; A14-2/6 TBA Hương Vinh 2 (phục vụ san tải qua TBA Triều Sơn Nam 1 (XDM). 10/12/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm bơm Hương Vinh, Hương Vinh 6. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách lèo cột A8 TBA Bơm Hương Vinh. Tách lèo cột A3 TBA Hương Vinh 6. Xử lý dây xà thấp gây mật an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố đứt dây do xe tải lớn lưu thông. Đấu nối tại vị trí A9; A10 Hương Vinh 6 (phục vụ san tải qua TBA Triều Sơn Nam 2 (XDM).

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm bơm Hương Toàn. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây hạ thế từ VT A1-10 TBA Bơm Hương Toàn phục vụ mở rộng đường sông Bồ

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Vân Dương 2, Nguyễn Lộ Trạch. Đội quản lý điện Nam Sông Hương San tải hạ thế TBA Vân Dương 2 , Nguyễn Lộ Trạch 1 qua hạ thế TBA Dương Khuê 10/12/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Từ Đàm, Phan Bội Châu 4. Đội quản lý điện Nam Sông Hương San tải hạ thế TBA Từ Đàm qua hạ thế TBA Phan Bội Châu 4, xử lý phát nhiệt sau AB tổng TBA Từ Đàm

Lịch cúp điện xã Khe Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/12/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Hương Giang 3, Hương Hòa 6. Đội quản lý điện Nam Đông Xử lý độ võng của dây cáp vặn vặn xoắn từ vị trí B1 đến B4 TBA Hương Giang 3 10/12/2025 từ 13h30 - 15h00 Mất điện trạm Thượng Long 1. Đội quản lý điện Nam Đông Lắp đặt ATM xuất tuyến C và đấu nối đường dây xây dựng mới xuất tuyến C vào má dưới ATM xuất tuyến C TBA Thượng Long 1

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 10/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.