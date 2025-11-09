Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/11/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 10/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.
Lịch cúp điện phường Kon Tum
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
10/11/2025
từ 08h00 - 10h00
|Mất điện trạm Kon Pơ Lang, NLMT Đặng Thu Hoài.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ
10/11/2025
từ 10h00 - 12h00
|Mất điện trạm NLMT Nguyễn Liệu.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ
10/11/2025
từ 14h00 - 16h00
|Mất điện trạm NLMT công ty TNHH MTV Công Nghệ Mới TĐH.
|Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum
|Tổ QL Kinh Doanh - Đội QLĐ TP. Kon Tum thay TI định kỳ
Lịch cúp điện xã Sơn Hà
|Ngày
|Khu vực
|Đơn vị
|Thông tin
10/11/2025
từ 07h30 - 11h30
|Mất điện trạm Sơn Hạ 7.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay 0,29km dây 2AV-70 thành dây LV ABC 2x70 và phụ kiện kèm theo Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Hạ 7
10/11/2025
từ 07h30 - 15h30
|Mất điện trạm Sơn Hạ 4.
|Đội quản lý điện Sơn Hà
|Thay1,12km dây 2AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 3x70 và phụ kiện kèm theo XT1, NR cột I/2 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Hạ 4
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.
Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.
Bình luận