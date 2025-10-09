  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Vĩnh Long

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 10/10/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Vĩnh Long

Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 10/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường An Hội

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện một phần tổ 9, khu phố An Thạnh B, phường An Hội.Đội quản lý điện Bến TreBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Thanh Đức

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện trạm 2 Long Quới, trạm 1 Long Quới, Tổ 1, 3, 4, 5, 6 thuộc phường Thanh Đức.Đội quản lý điện Long ChâuBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Châu Hưng

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 09h00 - 17h00

Mất điện tổ 5, 6, 7 ấp Chợ và tổ 9 ấp Giồng Bông, xã Châu Hưng.Đội quản lý điện Bình ĐạiTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Chợ Lách

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 07h30 - 10h00

Mất điện một phần ấp An Hòa, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.Đội quản lý điện Chợ LáchTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Phước Mỹ Trung

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 09h00 - 10h00

Mất điện ấp Phước Trung thuộc xã Phước Mỹ Trung.Đội quản lý điện Phước Mỹ TrungBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Xuân

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 09h00 - 11h30

Mất điện trạm Gò Tranh 2, một phần tổ 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.Đội quản lý điện Trà ÔnBảo trì và sửa chữa lưới điện

10/10/2025

từ 13h00 - 16h30

Mất điện trạm Gò Tranh 4, một phần tổ 3, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.Đội quản lý điện Trà ÔnBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vinh Kim

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 08h00 - 12h00

Mất điện một phần ấp Năng Nơn, ấp Kim Câu, ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim.Đội quản lý điện Cầu NgangBảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đại An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 08h30 - 09h10

Mất điện khóm 4, xã Đại An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 09h20 - 10h00

Mất điện trạm Bến Cá Định An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 10h20 - 11h00

Mất điện trạm công ty Định An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 13h10 - 13h50

Mất điện trạm Khóm 1, xã Đại An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 14h10 - 14h50

Mất điện ấp Cá Lóc, xã Đại An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 15h10 - 15h50

Mất điện ấp Cá Lóc, xã Đại An.Đội quản lý điện Trà CúTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Tiểu Cần

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 09h00 - 09h40

Mất điện một phần ấp Đại Trường thuộc xã Tiểu Cần.Đội quản lý điện Tiểu CầnTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Đôn Châu

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

10/10/2025

từ 08h30 - 10h00

Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu.Đội quản lý điện Ngũ LạcTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 10h30 - 12h00

Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu.Đội quản lý điện Ngũ LạcTiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 13h00 - 14h30

Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu.Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

10/10/2025

từ 15h00 - 16h30

Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu.Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 10/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
