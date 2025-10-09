Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 10/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường An Hội

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần tổ 9, khu phố An Thạnh B, phường An Hội. Đội quản lý điện Bến Tre Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Thanh Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm 2 Long Quới, trạm 1 Long Quới, Tổ 1, 3, 4, 5, 6 thuộc phường Thanh Đức. Đội quản lý điện Long Châu Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Châu Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 09h00 - 17h00 Mất điện tổ 5, 6, 7 ấp Chợ và tổ 9 ấp Giồng Bông, xã Châu Hưng. Đội quản lý điện Bình Đại Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Chợ Lách

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 07h30 - 10h00 Mất điện một phần ấp An Hòa, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Chợ Lách Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Phước Mỹ Trung

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 09h00 - 10h00 Mất điện ấp Phước Trung thuộc xã Phước Mỹ Trung. Đội quản lý điện Phước Mỹ Trung Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vĩnh Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 09h00 - 11h30 Mất điện trạm Gò Tranh 2, một phần tổ 1, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện 10/10/2025 từ 13h00 - 16h30 Mất điện trạm Gò Tranh 4, một phần tổ 3, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Đội quản lý điện Trà Ôn Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Vinh Kim

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện một phần ấp Năng Nơn, ấp Kim Câu, ấp Kim Hòa, xã Vinh Kim. Đội quản lý điện Cầu Ngang Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã Đại An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h30 - 09h10 Mất điện khóm 4, xã Đại An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 09h20 - 10h00 Mất điện trạm Bến Cá Định An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 10h20 - 11h00 Mất điện trạm công ty Định An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 13h10 - 13h50 Mất điện trạm Khóm 1, xã Đại An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 14h10 - 14h50 Mất điện ấp Cá Lóc, xã Đại An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 15h10 - 15h50 Mất điện ấp Cá Lóc, xã Đại An. Đội quản lý điện Trà Cú Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Tiểu Cần

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 09h00 - 09h40 Mất điện một phần ấp Đại Trường thuộc xã Tiểu Cần. Đội quản lý điện Tiểu Cần Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Lịch cúp điện xã Đôn Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/10/2025 từ 08h30 - 10h00 Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 10h30 - 12h00 Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 13h00 - 14h30 Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp. 10/10/2025 từ 15h00 - 16h30 Mất điện một phần ấp Bà Giam A, xã Đôn Châu. Đội quản lý điện Ngũ Lạc Tiến hành các công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 10/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.