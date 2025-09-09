Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 10/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 06h30 - 15h00 Mất điện trạm Phú Mậu 11 và trạm Vinfast Cửa hàng xăng dầu Thanh Hương 3. Đội quản lý điện Phú Vang Tách, đấu lèo VT 108/20 XT 476 Huế 3. - Thay dây bo cổ sứ từ VT 108/21 đến VT 108/32 XT 476 Huế 3.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Vân Dương 2. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay dây trần bằng dây bọc trung thế từ khoảng cột 45-47 ĐZ 22kV tuyến 481 Huế 1.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 10/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Phù Tây 1, Phù Tây 2, Thủy Châu 6. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay dây AC-50 thành dây PVC/XLPE-AC50 từ vị trí 478PBA_30/67/8 đến vị trí 478PBA_30/67/15 nhánh rẽ đi TBA Phù Tây 1, 2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 10/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.