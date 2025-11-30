Lịch cúp điện hôm nay ngày 1/12/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại TP Đà Nẵng ngày 1/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bàn Thạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 13h15 - 16h00 Mất điện trạm Tam Phú 1, Tam Phú 7, An Hà 4, An Hà 5, Phú Phong. Đội quản lý điện Tam Kỳ ĐQLĐ Tam Kỳ thi công san dây, công tơ sang trụ mới tại trụ A-9 ĐZHT sau TBA An Hà 4 XT479TKY

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm An Thượng 6. Đội quản lý điện Sơn Trà Thay mới cáp vặn xoắn bị hỏng cách điện KCC Bắc Mỹ An thuộc ĐZHA TBA An Thượng 6 đz 482 T2.NHS

Lịch cúp điện phường Điện Bàn Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 13h00 - 15h30 Mất điện trạm Cẩm Sa 2. Đội quản lý điện Điện Bàn MTE-CPSC thi công XDCB: Sang dây, thu hồi trụ hạ thế tại vị trí AB-1.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Cẩm Nam 2. Đội quản lý điện Cẩm Lệ - Thay tủ điện, FCO, … TBA Cẩm Nam 2 - 477HXU.Công trình SCL năm 2025

Lịch cúp điện xã Tiên Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 06h00 - 15h30 Mất điện trạm Tam Phước 2, Tam Phước 5, Tam Phước 8, Tam Phước 9, Tam Phước 12, Tam Phước 14, Tam An 4. Đội quản lý điện Tiên Phước - Công ty TNHH Vận tải & Xây lắp Bảo Quang thay MBA công trình XDCB 2025 TBA Tam Phước 2 XT 471T2.TKY - ĐQLĐ Tiên Phước phối hợp xử lý điểm mất an toàn sau lụt bão số 12. * Sau công tác: Khoá F79 MC Cẩm Thịnh để đóng điện. * Trước khi đóng điện: Đơn vị QLVH gửi biên bản nghiệm thu công trình và khẳng định các thiết bị sau công tác đảm bảo kỹ thuật, điều kiện đóng điện và đề nghị đóng điện, ban hành sơ đồ nguyên lý.

Lịch cúp điện xã Quế Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điêh trạm bơm Cống Ba. Đội quản lý điện Quế Sơn ĐQLĐ Quế Sơn: Thực hiện công việc thay cáp tổng TBA Bơm Cống Ba-XT 477 DXU(Kết hợp xử lý tồn tại bão 13)

Lịch cúp điện xã Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Tam Anh Nam 7. Đội quản lý điện Núi Thành ĐQLĐ Núi Thành đăng ký Kéo dây, thay phụ kiện từ trụ A-9 đến trụ A-9/2 TBA Tam Anh Nam 7 XT 477 TAN (SCTX 2025)

Lịch cúp điện xã Nam Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/12/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm UBND Duy Hòa. Đội quản lý điện Duy Xuyên ĐQLĐ Duy Xuyên đăng ký công tác SCTX đường dây 22 kV XT 472TG.DHO sau FCO đầu tuyến UB duy Hòa (Kết hợp xử lý bão lụt)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 01/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại TP Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.