Lịch cúp điện hôm nay ngày 1/11/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 1/11/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/11/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm đài phát thanh TX Hương Thủy và trạm An Đông 2. Đội quản lý điện Hương Thủy Thu hồi lưới từ vị trí 27 đến 27/9 nhánh rẽ TBA Đài Phát Sóng xuất tuyến 472 BX Phía Nam, thay Tủ RMU T2 TĐC An Đông, đấu nối cáp ngầm từ tủ RMU T2 TĐC An Đông đến TBA Đài Phát Sóng

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/11/2025 từ 08h00 - 14h30 Mất điện trạm Sinh Dược Phẩm Hera-T2. Đội quản lý điện Hương Trà Thay tủ hạ thế TBA Sinh Dược Phẩm Hera

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/11/2025 từ 06h00 - 14h00 Mất điện trạm An Tây 2, TĐC Đại Học Huế, Nguyễn Hữu Cảnh. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Dựng cột 16m giữa khoảng 16-17 và đấu nối cáp ngầm 22kV để di dời cáp ngầm từ vị trí 19-20 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220 phục vụ xây dựng Khu tổ hợp An Đông, tháo hạ đầu cáp ngầm tại vị trí 19 ĐD 22kV tuyến 481 Huế 220

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/11/2025 từ 07h00 - 14h00 Mất điện trạm Phú Thuận 1, Phú Thuận 4, Phú Thuận 7, Phú Thuận 8, Đại Học Nông Lâm Huế, Villa Louise. Đội quản lý điện Phú Vang Dựng cột, lắp đặt xà sứ, đấu nối xuống FCO TBA Phú Thuận 11 tại vị trí 34A xuất tuyến 480 Huế 3, dựng cột BTLT giữa khoảng vị trí 35 đến vị trí 36 XT 480 Huế 3

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 1/11/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.