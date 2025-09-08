Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 09/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Tân Thới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới. Đội quản lý điện Tân Phú Đông Tiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 09/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Tháp để khán giả tiện theo dõi.