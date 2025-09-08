  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Nai

Cần biếtThứ Hai, 08/09/2025 23:57:10 +07:00Google News

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 09/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Nai

Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Đồng Nai

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 09/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Phú Riềng

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

09/09/2025

từ 07h30 - 12h00

Mất điện NR khách hàng Khang Thịnh thôn Tân Phú, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai.Đội quản lý điện Phú RiềngTiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Lộc Thạnh

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

09/09/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện một phần xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.Đội quản lý điện Lộc NinhTiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã phú Nghĩa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

09/09/2025

từ 07h30 - 11h30

Mất điện thôn Bù Gia Phúc 1, xã phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai.Đội quản lý điện Bù Gia MậpTiến hành các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày 09/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
Bình luận
vtcnews.vn