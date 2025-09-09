  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Cần Thơ

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 09/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 09/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Hòa An

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

09/09/2025

từ 08h00 - 15h00

Mất điện một phần xã Tân Bình, xã Hòa An.Đội quản lý điện Phụng HiệpBảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 09/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Cần Thơ để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
