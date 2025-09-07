Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/09/2025 tại Lâm Đồng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 08/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Nam Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/09/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện khách hàng HKD Nguyễn Thị Liên thuộc thôn Sùng Nhơn 2 thuộc xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng. Đội quản lý điện Đức Linh Triển khai các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đặc Khu Phú Quý

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/09/2025 từ 08h00 - 09h30 Mất điện khách hàng thuộc trạm Phú An 2, Thôn Thương Châu, Đặc Khu Phú Quý. Đội quản lý điện Phú Quý Triển khai các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Đông Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/09/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện một phần thôn 1 xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng. Đội quản lý điện Hàm Thuận Bắc Triển khai các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Hà Lâm Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/09/2025 từ 08h30 - 15h00 Mất điện thôn Đức Long xã Tân Hà Lâm Hà (xã Hoài Đức cũ). Đội quản lý điện Lâm Hà Triển khai các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Cát Tiên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/09/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện một phần thôn 6, xã Cát Tiên. Đội quản lý điện Cát Tiên Triển khai các công việc thử nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 08/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Lâm Đồng để khán giả tiện theo dõi.