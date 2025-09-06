  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/09/2025 tại Tây Ninh

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 06/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 06/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Hòa Thành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/09/2025

từ 06h00 - 06h30

Mất điện khu phố Long Thành, Long Kim, phường Hòa Thành.

Đội quản lý điện Hòa ThànhThực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Lịch cúp điện phường Long Hoa

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/09/2025

từ 06h00 - 06h30

Mất điện khu phố Long Thời, phường Long Hoa.Đội quản lý điện Hòa Thành Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Lịch cúp điện xã Phước Chỉ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

06/09/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện ấp Phước Giang, xã Phước Chỉ.Đội quản lý điện Bến CầuThực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 06/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Tây Ninh để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
