Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/09/2025 tại Lâm Đồng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 06/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường La Gi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện đường Nguyễn Trường Tộ, đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng Đội quản lý điện La Gi Thực hiện công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng hạ, trung áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày 06/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Lâm Đồng để khán giả tiện theo dõi.