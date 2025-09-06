Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 06/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Cao Lãnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 06h00 - 06h30 Mất điện một phần đường Phạm Nhơn Thuần, Chi Lăng, Ngô Quyền, Phan Thị Thoại, Phan Thị Huỳnh, Bà Triệu, Lê Thị Hường, Huỳnh Văn Ninh, Tây Hồ, Bùi Văn Chiêu, Phạm Thị Uẩn, Lê Lợi, Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Trãi, Lê Anh Xuân, Hùng Vương, Nguyễn Văn Trổi, Nguyễn Văn Mười, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đội quản lý điện Cao Lãnh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Đạo Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/09/2025 từ 07h00 - 16h00 Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh. Đội quản lý điện Mỹ Tho Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 06/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

