Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại Đồng Tháp

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đồng Tháp ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Bình Xuân

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần phường Bình Xuân. Đội Quản lý điện Gò Công Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện phường Mỹ Phước Tây

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện một phần Phường Mỹ Phước Tây ( khu vực đường 30/4 đoạn từ ngã Tư Lăng Tứ Kiệt đến ngã Ba Đường 30/4 và đường 3 tháng 2). Đội Quản lý điện Cai Lậy Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đồng Tháp để khán giả tiện theo dõi.