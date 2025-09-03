Lịch cúp điện hôm nay ngày 04/09/2025 tại An Giang

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 04/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Nhơn Hội

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 08h00 - 11h30 Mất điện khu vực xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang. Đội quản lý điện An Phú Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện xã Tân Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 04/09/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện một phần kênh Cựu Chiến BInh (rạm Cựu Chiến Binh 5) và một phần kênh Tràm (trạm Kinh Tràm 3). Đội quản lý điện Tân Hiệp Triển khai công việc thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 04/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại An Giang để khán giả tiện theo dõi.