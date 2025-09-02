Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Vĩnh Long

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Duyên Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện một phần ấp Long Điền thuộc phường Duyên Hải. Đội Quản lý điện Duyên Hải Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Phú Thuận

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Long Phú thuộc xã Phú Thuận. Đội quản lý điện Bình Đại Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Hưng Khánh Trung

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện một phần ấp Hòa 2, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long. Đội Quản lý điện Chợ Lách Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Ngãi Tứ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 07h30 - 16h00 Mất điện ấp Mỹ An, ấp An Phú Tân, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long. Đội Quản lý điện Tam Bình Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 08h00 - 09h00 Mất điện Trạm Bơm số 4, ấp Đầu Giồng B, xã Châu Thành. Đội Quản lý điện Châu Thành Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.