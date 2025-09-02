  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Vĩnh Long

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 03/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Duyên Hải

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 08h00 - 14h00

Mất điện một phần ấp Long Điền thuộc phường Duyên Hải.Đội Quản lý điện Duyên HảiThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Phú Thuận

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần ấp Long Phú thuộc xã Phú Thuận.Đội quản lý điện Bình ĐạiThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Hưng Khánh Trung

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 08h00 - 17h00

Mất điện một phần ấp Hòa 2, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long.Đội Quản lý điện Chợ LáchThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Ngãi Tứ

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 07h30 - 16h00

Mất điện ấp Mỹ An, ấp An Phú Tân, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long.Đội Quản lý điện Tam BìnhThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Châu Thành

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 08h00 - 09h00

Mất điện Trạm Bơm số 4, ấp Đầu Giồng B, xã Châu Thành.Đội Quản lý điện Châu ThànhThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Vĩnh Long để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
