Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại Cần Thơ

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Cần Thơ ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Trung Nhứt

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện một phần phường Trung Nhứt. Đội Quản lý điện Cờ Đỏ Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Cù Lao Dung

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 09h00 - 09h30 Mất điện một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Văn Sáu thuộc xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ. Đội Quản lý điện Cù Lao Dung Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện xã An Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 03/09/2025 từ 09h00 - 09h30 Mất điện một phần ấp An Phú thuộc xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đội Quản lý điện Cù Lao Dung Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại Cần Thơ để khán giả tiện theo dõi.