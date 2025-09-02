  • Zalo

Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/09/2025 tại An Giang

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 03/09/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại An Giang ngày 03/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện xã Thạnh Mỹ Tây

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 07h00 - 17h00

Mất điện dọc Kênh 12 bờ bắc Vịnh Tre thuộc xã Thạnh Mỹ Tây.Đội quản lý điện Châu PhúThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Lịch cúp điện xã Tri Tôn

NgàyKhu vựcĐơn vịThông tin

03/09/2025

từ 07h30 - 17h00

Mất điện nhánh rẽ 1 pha Phú Lâm.Đội quản lý điện Tri TônThực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hạ, trung áp.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 03/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cắt điện tại An Giang để khán giả tiện theo dõi.

Nguyễn Nhạn
