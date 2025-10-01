Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 02/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm Thuận Thành Mart (công ty TNHH SX-TM-DV Đăng Tuấn). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA Thuận Thành Mart 560kVA. 02/10/2025 từ 08h30 - 11h30 Mất điện trạm khách sạn Thuận Hóa (CTCP TMDV Thuận Phú). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay đầu cáp ngầm đi MBA KS Thuận Hóa không đảm bảo vận hành. 02/10/2025 từ 09h30 - 11h30 Mất điện trạm khách sạn Khánh Trang (Quốc Khánh). Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA KS Khánh Trang 50kVA. 02/10/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm khách sạn Kinh Thành. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thí nghiệm định kỳ TBA KS Kinh Thành 800kVA.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 06h30 - 13h30 Mất điện trạm xăng dầu số 5 (CTCP VT-DV Petrolimex Huế). Đội quản lý điện Hương Thủy Di dời TBA Xăng Dầu số 5 xuất tuyến 481 Phú Bài dọc tuyến, cách vị trí cũ 7m phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 15 02/10/2025 từ 06h30 - 13h30 Mất điện trạm Tân Lập, trạm 468 - Phú Sơn, trạm Đài Hóa Thân (TCT CP Hợp Lực) và trạm bơm xử lý rác Phú Sơn. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay dây lèo pha giữa của vị trí néo165/8, 165/42, kéo 1 nhánh dây TK từ vị trí 165/33 đến vị trí 165/35 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài.

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h30 - 12h45 Mất điện trạm Điền Môn 1, Điền Môn 2, Điền Môn 3, Điền Môn 4, Điền Hương 1, Điền Hương 2, Tây Thành. Trạm bơm Điền Môn 1, bơm Kế Môn, bơm Vĩnh Xương, bơm Hói Chu, trang trại Điền Môn. Đội quản lý điện Quảng Điền Lắp mới LBS tại cột 140 XT 478 Điền Lộc

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 08h30 - 13h30 Mất điện trạm Lộc Vĩnh 2, Lộc Vĩnh 4, Lộc Vĩnh 7. Đội quản lý điện Phú Lộc Công ty Anh Bảo Đấu lèo vị trí 57/31 XT 472 Cầu Hai (cấp điện TBA Thôn 10 160 kVA XDM dưới tuyến vị trí 57/43)Đội Phú Lộc Xử lý phóng điện dây bo cổ sứ vị trí 57/20 đến 57/30 XT 472 Cầu Hai

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm La Tinh 2. Đội quản lý điện A Lưới Lắp AB nhánh A, nhánh B. Tách dây trung tính, bổ sung thanh cái nguội. 02/10/2025 từ 11h00 - 14h00 Mất điện trạm La Tinh 1. Đội quản lý điện A Lưới Lắp AB nhánh A, nhánh B. Tách dây trung tính, bổ sung thanh cái nguội. 02/10/2025 từ 14h00 - 17h30 Mất điện trạm Hương Lâm 2. Đội quản lý điện A Lưới Lắp AB nhánh A, nhánh B. Tách dây trung tính, bổ sung thanh cái nguội

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 02/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

