Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 02/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 02/09/2025 từ 07h30 - 16h30 Mất điện trạm Sợi Phú Nam T1. Đội quản lý điện Hương Thủy Thí nghiệm định kì TBA Sợi Phú Nam T1, T2 02/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm Thái Hòa (Nhựa Bao Bì Việt Phát). Đội quản lý điện Hương Thủy Thay công tơ định kỳ TBA Nhựa bao bì Việt Phát T3 02/09/2025 từ 07h30 - 17h30 Mất điện trạm Nhựa Bao Bì Việt Phát. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay công tơ định kỳ TBA Nhựa bao bì Việt Phát

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 02/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.