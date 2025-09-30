Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 01/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Quảng Trị

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 11h00 Mất điện trạm Anh Tuấn 2, Anh Tuấn - Triệu Tài, An Trú 3, Ba Bến 1 - TXQT, Ba Bến 2, Tả Hữu 2, Tả Hữu, Thâm Triều - Triệu Tài, Vĩnh Định, Ba Bến 4, Ba Bến 3, T1 Ba Bến 3, T3 Ba Bến 3 và trạm xử lý nước thải. Đội quản lý điện Thành Cổ UBND xã Triệu Cơ đề nghị cắt điện để phát quang HTL, ĐQLĐ Thành Cổ thay sứ cách điện bị phóng và bọc lèo chống côn trùng

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm Di Lộc 3, Di Lộc 5. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty TNHH XLĐS 1 QB (ĐTXD 2025): Đấu nối nhánh rẽ tại B-4TBA DI lộc 3, chuyển công tơ, san tải (*). 01/10/2025 từ 13h30 - 17h30 Mất điện trạm Di Lộc 5. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty TNHH XLĐS 1 QB (ĐTXD 2025): Đấu nối đường dây XDM vào tủ hạ thế TBA Di Lộc 5, chuyển công tơ, san tải (*).

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Tái Định Cư Đông Thanh, Đông Thanh 4, Đông Thanh 5, Xóm Thượng. Đội quản lý điện Đông Hà VS, XLTX, chuyển dây, thu hồi cột VT 168/3 ĐZ nhánh liên lạc vượt Sông Hiếu thuộc XT 473 ĐHA , phát quang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng)

Lịch cúp điện xã Vĩnh Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Thủy Ba Hạ 4, Tiên Mỹ 1, Vĩnh Trung 4. Đội quản lý điện Vĩnh Linh UBND xã Bến Quan kiến nghị cắt điện để giảitỏa một số vị trí cây có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ;Đội QLĐ Vĩnh Linh kết hợp luân chuyển MBAThuỷ Ba Hạ 4 (S=250→50kVA)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Vĩnh Đông 1, Vĩnh Đông 2. Đội quản lý điện Khe Sanh Kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm điện năng theo đề nghị của Công ty TNHH giải pháp và thiết bị công nghiệp (IESC)

Lịch cúp điện xã Gio Linh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h00 - 09h00 Mất điện trạm Thịnh Vượng. Đội quản lý điện Gio Linh Đội QLĐ Gio Linh thanh lý HĐMBĐ TBA Thịnh Vượng 01/10/2025 từ 07h00 - 15h00 Mất điện trạm Dốc Miếu, Gio Châu, Gio Thành, Khu Phố 1, Khu Phố 2, Nhĩ Hạ 2, Tân Minh 1, Tân Minh và trạm bơm Gio Thành. Đội quản lý điện Gio Linh UBND xã Cửa Việt kiến nghị cắt điện để phát quang tuyến. Đội QLĐ Gio Linh kết hợp xử lý tiếp xúc lèo từ VT 277/39 đến VT 277/39/15 nhánh rẻ Bơm Gio Thành XT 476 Quán Ngang

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm T3 TC Thủy điện Đakrông 2. Đội quản lý điện ĐaKrông Công ty CP Thủy điện Đakrông thay sứ vỡ VT190/4, vệ sinh bảo dưỡng ĐZ 22kV nhánhrẽ TĐ Đakrông 2 XT 474TRU (Khách hàng đềnghị cắt điện) 01/10/2025 từ 08h30 - 11h30 Mất điện trạm TT Tà Long. Đội quản lý điện ĐaKrông Đội QLĐ Đakrông thay thế tủ điện hạ áp, tháo lắp thiết bị, phụ kiện tủ điện TBA TT TàLong (SCTX) 01/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Klu Dưới. Đội quản lý điện ĐaKrông Đội QLĐ Đakrông thay thế tủ điện hạ áp, tháo lắp thiết bị, phụ kiện tủ điện TBA Klu Dưới(SCTX)

Lịch cúp điện xã Cam Lộ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Hoàn Cát 2-T2. Đội quản lý điện Cam Lộ Đội QLĐ Cam Lộ thực hiện bọc lèo và xử lý tiếp xúc đường dây từ VT 478TC.CUA_20 đến VT 478TC.CUA_60 (SCTX 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 01/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.