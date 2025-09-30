Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 01/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Đăk Pék

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h30 - 09h30 Mất điện trạm biến áp Đăk Dền. Đội quản lý điện Đăk Glei Thay CSV

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Đức Phong 13. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA. Thay 04 cùm xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA Đức Phong 13 01/10/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm biến áp Đức Phong 12. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA Thay 04 cùm xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA Đức Phong 12

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm biến áp Dục Nhầy 2. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh thi công chuyển lưới hạ thế qua trụ mới và thu hồi trụ cũ thuộc đường dây hạ thế sau TBA Dục Nhầy 2 thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực phía Nam huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum năm 2025

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm biến áp Tịnh Khê 15. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Khê 15 - XT 471/MKH 01/10/2025 từ 07h30 - 12h00 Mất điện trạm biến áp Tịnh Kỳ 5. Đội quản lý điện Sơn Tịnh Thay thế 01 vỏ tủ điện, thay 03CSV thay toàn bộ bulon hệ xà TBA Tịnh Kỳ 5 - XT 473/MKH

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 01/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.