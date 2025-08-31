Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/09/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 01/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện xã Nam Phước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 01/09/2025 từ 06h30 - 07h00 Mất điện trạm cụm công nghiệp Tây An T4, cụm công nghiệp Tây An 10. Trạm Rio, công ty cổ phần NL Protek, Đại Hưng Phát T1, Đại Hưng Phát T2. Đội quản lý điện Duy Xuyên ĐQLĐ Duy Xuyên công tác tách bù trụ 24 XT 474DXU

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 01/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.