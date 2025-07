(VTC News) -

Nội dung phim The Winning Try

The Winning Try là bộ phim truyền hình Hàn Quốc hàng tuần đầu tiên nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Netflix và SBS được ký kết từ năm 2024. Với tổng cộng 12 tập, The Winning Try quy tụ dàn diễn viên gồm Yoon Kye Sang, Im Se Mi và Kim Yo Han (WEI), do Jang Young Seok cầm trịch (đạo diễn Taxi Driver 2).

Nguyên tác kịch bản từng giành giải thưởng lớn ở hạng mục Phim truyền hình ngắn tập tại Cuộc thi Kịch bản SBS năm 2021. Đây cũng là tác phẩm thể thao thứ hai phát sóng giờ vàng trên SBS sau thành công của Stove League.

Trong phim, Yoon Kye Sang vào vai Ju Ga Ram, tài năng bóng bầu dục từng được kỳ vọng là tương lai của Hàn Quốc nhưng buộc phải rút lui khỏi sân cỏ vì một vụ bê bối ma túy.

Lịch chiếu phim The Winning Try vào ngày 25/7 trên SBS

Ba năm sau, anh quay lại với vai trò huấn luyện viên cho chính đội bóng trung học từng gắn bó, giờ đây là đội yếu nhất giải đấu.

Tại đây, anh gặp lại người yêu cũ Bae I Ji (Im Se Mi thủ vai), hiện là huấn luyện viên bắn súng của trường. Cả hai từng yêu nhau 10 năm nhưng chia xa sau cú sốc scandal. Ngoài ra, Kim Yo Han sẽ vào vai Yun Song Jun, học trò của Ga Ram trong đội bóng hiện tại.

Bộ phim ra mắt vào ngày 25/7 trên SBS. Phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy lúc 21h50 (theo giờ Hàn Quốc).

Trên đây là lịch chiếu phim The Winning Try mời quý bạn đọc đón xem.