Nội dung phim Law and the city

Law and the city kể về cuộc sống của năm luật sư là cộng sự với nhau Ahn Ju Hyeong (Lee Jong Suk thủ vai), Kang Hui Ji (Moon Ga Young thủ vai), Cho Chang Won (Kang You Seok thủ vai), Bae Mun Jeong (Ryu Hye Young thủ vai) và Ha Sang Gi (Im Seong Jae thủ vai).

Họ cùng nhau trải qua những thử thách và thành công trong đời thường, làm việc tại các công ty luật và mỗi ngày đều đến khu vực pháp lý nhộn nhịp ở Seocho để làm việc.

An Joo Hyeong là luật sư với tính cách thẳng thắn, đôi khi đến mức phũ phàng với mọi người xung quanh. Anh chưa từng có mơ ước hay lý tưởng cao đẹp về việc trở thành người bảo vệ công lý hay che chở cho những kẻ yếu thế. Đơn giản, An Joo Hyeong chọn nghề luật vì anh yêu thích sự logic và những vụ án phức tạp.

An Joo Hyeong không hề có ý định mở văn phòng riêng bởi với anh, đó là một rắc rối không cần thiết.

Anh hài lòng với cuộc sống ổn định trong môi trường làm việc hoàn hảo của mình cho đến khi thế giới yên bình ấy bắt đầu rạn nứt.

Bên cạnh những vụ án căng thẳng, Law and the city hứa hẹn sẽ là bộ phim mang đậm màu sắc chữa lành, xoay quanh cuộc sống thường nhật của những người làm việc trong ngành pháp lý.

Lịch chiếu phim Law and the City

Law and the City có sự tham gia của dàn diễn viên Lee Jong Suk, Moon Ga Young, Kang Yoo Seok, Ryu Hye Young, Im Sung Jae, đạo diễn Park Seung Woo.

Law and the City lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21h20 ngày 5/7/2025 trên đài tvN (Hàn Quốc). Lịch chiếu vào CN - T2 hàng tuần lúc 21h20 (giờ Hàn).

