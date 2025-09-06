Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 7/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 7/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 16/7/2025 âm lịch nhằm ngày Chu tước hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Kỷ Mão - Âm Mộc khắc Âm Thổ: Là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu. Tránh tiến hành các công việc lớn vì dễ hao tốn nhiều công sức. Những việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 7/9/2025 rơi vào ngày Chu tước hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 7/9/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 7/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xuất hành đi xa, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp, kiện tụng, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, đổ trần, lợp mái, mở cửa hiệu, mở cửa hàng, khai trương, cầu tài lộc, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 7/9/2025

Sao tốt:

Cát khánh: Tốt mọi công việc.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Sao xấu:

Thiên lại: Xấu mọi công việc.

Chu tước hắc đạo: Kỵ chuyển về nhà mới, khai trương.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 7/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Tân Dậu, Ất Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 7/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 7/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý, dễ gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 7/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 7/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 7/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.