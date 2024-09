Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 5/9/2024

Dương lịch: 5/9/2024.

Âm lịch: 3/8/2024.

Nhằm ngày: Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn thuộc tiết khí Xử Thử.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Nhâm Thân - Dương Kim sinh Dương Thủy: Đây là ngày khá tốt (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Vào ngày này, công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại và khả năng thành công lớn. Vì vậy, rất phù hợp để tiến hành các kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 5/9/2024

Việc nên và không nên làm ngày 5/9/2024

Việc nên làm:

Trong ngày này việc đổ trần, lợp mái nhà, động thổ, chuyển về nhà mới, khai trương, buôn bán, mở cửa hiệu, cửa hàng, cưới hỏi, cầu tài lộc, an táng, mai táng, tranh chấp, kiện tụng sẽ được gặp nhiều may mắn, thuận lợi và có nhiều lý phải.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, xây dựng, sửa chữa nhà, tế lễ, chữa bệnh đều gặp nhiều trở ngại như trễ tàu, xe.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 5/9/2024

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Thánh tâm: Tốt cho mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Ngũ phú*: Tốt cho mọi việc.

Cát khánh: Tốt cho mọi việc.

Phúc hậu: Tốt về việc cầu tài lộc, khai trương.

Thiên ân: Tốt cho mọi việc.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan, chỉ kỵ động thổ.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Tam nương*: Xấu cho mọi việc.

Tiểu không vong: Kỵ xuất hành, giao dịch, giao tài vật.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 5/9/2024

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt xuất hành hôm nay âm lịch ngày 5/9/2024

Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h).

Giờ hắc đạo: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h).

Giờ Ngọ (11h-13h) và Giờ Tý (23h-01h): Thời gian này không thuận lợi cho việc xuất hành hay cầu tài, dễ gặp trở ngại và thất bại. Nên cân nhắc hoãn lại các kế hoạch quan trọng để tránh tổn thất.

Giờ Mùi (13h-15h) và Giờ Sửu (01h-03h): Đây là khung giờ cát lợi, rất phù hợp cho xuất hành, khai trương, hoặc bắt đầu công việc kinh doanh. Cơ hội thành công cao, dễ gặp may mắn. Phụ nữ có tin vui, người đi xa sẽ trở về an toàn và bình an.

Giờ Thân (15h-17h) và Giờ Dần (03h-05h): Không nên cầu tài, xuất hành hay thực hiện các chuyến đi xa để tránh gặp phải những điều không may, dễ đối mặt với khó khăn và tổn thất.

Giờ Dậu (17h-19h) và Giờ Mão (05h-07h): Thời điểm lý tưởng để khởi sự các công việc quan trọng, các quyết định lớn nên thực hiện trong khoảng giờ này. Xuất hành hướng Tây Nam sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp, may mắn, và dễ dàng đạt được mục tiêu mong muốn.

Giờ Tuất (19h-21h) và Giờ Thìn (07h-09h): Đây là khung giờ thuận lợi cho các quyết định lớn, đặc biệt phù hợp để bắt đầu những dự án quan trọng. Xuất hành hướng Nam trong khoảng thời gian này sẽ thu hút tài lộc và đem lại nhiều cơ hội may mắn.

Giờ Hợi (21h-23h) và Giờ Tỵ (09h-11h): Không phù hợp cho cầu tài hay thực hiện các giao dịch lớn. Nếu cần xuất hành hướng Nam, cần cảnh giác và cẩn trọng để tránh những rủi ro và khó khăn không mong muốn.

Xuất hành hôm nay âm lịch 5/9/2024

Ngày xuất hành:

Thiên đường: Thời điểm xuất hành thuận lợi, dễ gặp được quý nhân phù trợ, buôn bán suôn sẻ, may mắn, mọi việc đều diễn ra như mong muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 5/9/2024

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 5/9/2024 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên báo điện tử VTC News.

Chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản, bạn sẽ dễ dàng tra cứu lịch âm ngày hôm nay 5/9/2024, với các thông tin cụ thể như: âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, những việc nên và không nên làm. Việc nắm bắt thông tin này sẽ giúp bạn chọn thời điểm phù hợp cho các hoạt động của mình một cách hiệu quả và chính xác.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.