Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 28/3/2024

Dương lịch: 28/3/2024.

Âm lịch: 19/2/2024.

Nhằm ngày: Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Mão, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn thuộc tiết khí Xuân Phân.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Tân Mão - Âm Kim khắc Âm Mộc: Là ngày rất xấu, có Thiên Can xung khắc với Địa Chi. Nếu triển khai công việc sẽ gặp nhiều trở ngại, mọi việc tốn công sức, thời gian, khó thành. Vì vậy nên tránh thực hiện những việc lớn.

Xem lịch âm hôm nay ngày 28/3/2024.

Việc nên và không nên làm ngày 28/3/2024

Việc nên làm: Chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, buôn bán, mở cửa hàng, cửa hiệu, kiện tụng, tranh chấp.

Việc không nên làm: Xây dựng, đổ trần, sửa chữa nhà, động thổ, lợp mái nhà, cưới hỏi, xuất hành đi xa, chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 28/3/2024

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Sửu, Ất Mùi, Quý Dậu, Kỷ Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt xuất hành hôm nay âm lịch ngày 28/3/2024

Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h).

Giờ hắc đạo: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Từ 11h-13h (Ngọ) và từ 23h-01h (Tý): Là thời điểm tốt, trồng trọt, chăn nuôi sẽ mang lại nhiều thuận lợi, bình an và may mắn. Cầu lộc tài nên đi hướng Nam sẽ mang lại tin vui mừng và sự may mắn.

Từ 13h-15h (Mùi) và từ 01-03h (Sửu): Là giờ xấu, tránh miệng tiếng, cãi cọ, tranh luận, làm công việc gì cũng nên cẩn trọng. Cầu tài lộc mịt mờ, mưu sự khó thành, tranh chấp, kiện tụng nên cần hoãn lại. Xuất hành đi xa thường bị mất cắp, nếu đi hướng Nam mất đồ, mất của thì hãy nhanh tìm mới thấy.

Từ 15h-17h (Thân) và từ 03h-05h (Dần): Xuất hành gặp chuyện không hay, có thể xảy ra tranh luận, cãi cọ. Vì vậy, nên cần giữ miệng, thận trọng trong lời ăn, tiếng nói tránh xảy ra việc mâu thuẫn, cãi nhau.

Từ 17h-19h (Dậu) và từ 05h-07h (Mão): Thời gian buôn bán, mở cửa hàng, cửa hiệu, xuất hành đi xa rất tốt, gặp được nhiều may mắn. Mọi công việc đều được suôn sẻ, thuận lợi, người đi xa sẽ về nhà và phụ nữ sẽ có tin mừng vui.

Từ 19h-21h (Tuất) và từ 07h-09h (Thìn): Là giờ khá xấu, cầu tài lộc không có lợi, xuất hành đi xa thường gặp nạn, hay bị trái ý.

Từ 21h-23h (Hợi) và từ 09h-11h (Tỵ): Là giờ xuất hành đi xa và thực hiện mọi công việc rất tốt. Nếu cầu lộc tài hãy đi theo hướng Tây Nam sẽ được thuận lợi, phát đạt, mang lại nhiều may mắn.

Xuất hành hôm nay âm lịch 28/3/2024

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành đi xa, cầu lộc tài nên tránh, dù được nhưng rất tốn kém, tốn nhiều thời gian, công sức, thất lý mà thua.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 28/3/2024

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay 28/3/2024 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên báo điện tử VTC News.

Chỉ với những thao tác đơn giản, bạn có thể xem lịch âm hôm nay ngày 28/3/2024 với những thông tin chi tiết và cụ thể như: âm lịch, dương lịch, giờ xuất hành, việc nên hay không nên làm… Mọi thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày, giờ phù hợp với các công việc của mình.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.