Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 28/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 28/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 09/10/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Tân Sửu - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), Địa Chi sinh xuất Thiên Can. Trong ngày này con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao nên có thể tiến hành mọi việc.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 28/11/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 28/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 28/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, kiện tụng, tranh chấp và chuyển về nhà mới sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, đổ trần, động thổ, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ và lợp mái nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 28/11/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự.

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Câu trận: Kỵ việc mai tang.

Quả tú: Xấu với cưới hỏi.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an tang.

Cửu thổ quỷ: Xấu về động thổ, khởi tạo, thượng quan, xuất hành, giao dịch.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 28/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 28/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 28/11/2025

Ngày xuất hành:

Kim đường: Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông, thưa kiện nắm nhiều phần lý phải.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 28/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 28/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 28/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.