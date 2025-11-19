Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 20/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 20/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 01/10/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Quý Tỵ – Âm Thủy khắc Âm Hỏa: Là ngày Thiên Can khắc với Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc dễ phát sinh trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như mong muốn. Tốt nhất nên hạn chế thực hiện các việc quan trọng trong ngày này.

Xem lịch âm hôm nay ngày 20/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 20/11/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 20/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 20/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa đổ trần, mai táng, an táng, xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 20/11/2025

Sao tốt:

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu mọi việc.

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Âm thác: Xấu mọi công việc.

Dương thác: Xấu mọi công việc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 20/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 20/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 20/11/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Xuất hành rất tốt, mọi việc hanh thông. Cầu tài dễ đạt như ý, lại có quý nhân hỗ trợ nên càng thuận lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 20/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 20/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 20/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.