Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 22/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 22/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 1/8/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Giáp Ngọ - Dương Mộc sinh Dương Hỏa: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi hòa hợp, con người dễ đồng lòng, công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 22/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 22/9/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 22/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 22/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như chữa bệnh, tế lễ, mai táng, an táng, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, đổ trần, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, xây dựng, động thổ, lợp mái nhà, sửa chữa nhà, chuyển về nhà mới và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 22/9/2025

Sao tốt:

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường

Thiên phúc: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi công việc.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương

Lỗ ban sát: Kỵ khởi tạo

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 22/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 22/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 22/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên tránh, dù có được tài lộc cũng hao tốn nhiều, dễ thất lý và thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 22/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 22/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 22/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.