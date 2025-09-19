Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 20/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 20/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 29/7/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) – Ngày Nhâm Thìn – Dương Thổ khắc Dương Thủy: Đây là ngày Địa Chi khắc Thiên Can nên khá xấu, không thuận lợi. Không nên bắt đầu hay triển khai các công việc quan trọng vì dễ hao tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, những việc nhỏ vẫn có thể tiến hành như thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 20/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 20/9/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 20/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 20/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, tranh chấp, kiện tụng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xây dựng, lợp mái nhà, sửa chữa nhà, động thổ, mai táng, an táng và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 20/9/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Nguyệt ân*: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cô thần: Xấu với cưới hỏi.

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp

Dương công kỵ*: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 20/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 20/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút..

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc..

Xuất hành hôm nay âm lịch 20/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ tàu, lỡ xe, cầu tài không thành, trên đường đi dễ mất của và gặp nhiều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 20/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 20/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 20/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.