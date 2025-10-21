Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 21/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 21/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 1/9/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Hợi, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Quý Hợi - Đồng hành Âm Thủy: Là ngày có Thiên Can và Địa Chi đồng hành, cùng cực, dễ phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Các yếu tố này khiến vận khí bất ổn, không thuận lợi để triển khai các công việc lớn.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 21/10/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 21/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 21/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, chữa bệnh, tế lễ, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, động thổ, cưới hỏi, đổ trần, lợp mái, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 21/10/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Ly sào: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 21/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 21/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 21/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên tặc: Xuất hành không thuận, cầu tài khó thành. Khi đi đường dễ gặp rủi ro, mất mát tài sản. Mọi việc trong ngày đều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 21/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 21/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 21/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.