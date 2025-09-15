Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 16/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 16/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 25/7/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Mậu Tý - Dương Thổ khắc Dương Thủy: Là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu. Nếu thực hiện công việc dễ gặp nhiều trở ngại, mọi việc hao tốn công sức và khó đạt kết quả. Vì vậy, nên hạn chế hoặc tránh tiến hành những việc quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 15/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 16/9/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 16/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 16/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xây dựng, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 16/9/2025

Sao tốt:

Phúc sinh: Tốt cho mọi công việc.

Dân nhật: Tốt cho mọi công việc.

Hoàng ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thanh long*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên đức hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu cho mọi công việc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 16/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 16/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 16/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ tàu, trễ xe, cầu tài khó thành, dọc đường có thể mất của, gặp nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 16/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 16/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 16/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.