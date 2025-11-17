Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 17/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 17/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 28/9/2025 âm lịch nhằm ngày Tư mệnh hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Dần, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Canh Dần – Dương Kim khắc Dương Mộc: Là ngày Thiên Can khắc với Địa Chi nên khá xấu, đem lại nhiều điều bất lợi. Nếu tiến hành công việc dễ gặp trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như ý. Tốt nhất tránh khởi sự các việc quan trọng trong ngày này.

Xem lịch âm hôm nay ngày 17/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 17/11/2025 rơi vào ngày Tư mệnh hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 17/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 17/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, kiện tụng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, cưới hỏi, tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, mai táng và an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 17/11/2025

Sao tốt:

Thiên quan*: Tốt cho mọi công việc.

Tam hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Nguyệt ân*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Đại hao*: Xấu mọi công việc.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 17/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 17/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 17/11/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ túc: Không nên đi xa trong ngày này vì dễ gặp bất lợi. Làm việc gì cũng khó thành công, mọi mặt đều xấu, cần hạn chế tiến hành các kế hoạch quan trọng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 17/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 17/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 17/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.