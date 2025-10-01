Xem lịch âm hôm nay ngày 02/10/2025.

Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 2/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 2/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 11/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên hình hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Thìn, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Giáp Thìn - Dương Mộc khắc Dương Thổ: Là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc dễ gặp nhiều trở ngại, hao tổn công sức mà khó đạt kết quả. Vì thế nên hạn chế hoặc tránh thực hiện những việc quan trọng.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 2/10/2025 rơi vào ngày Thiên hình hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 2/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 2/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mai táng, an táng, động thổ, xuất hành đi xa, tranh chấp, kiện tụng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ và cưới hỏi sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, sửa chữa nhà và cầu tài lộc sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 2/10/2025

Sao tốt:

Kính tâm: Tốt đối với tang lễ

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường

Thiên phúc: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Nguyệt phá: Xấu mọi công việc.

Nguyệt sát: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 2/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 2/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 2/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên tránh, dù có được cũng hao tốn nhiều, dễ thất lý và thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 2/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 2/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 2/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.