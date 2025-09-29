Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 30/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 30/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 9/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Thu Phân.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Nhâm Dần - Dương Thủy sinh Dương Mộc: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát), thiên khí và địa chi hài hòa, con người thuận hòa, công việc diễn ra suôn sẻ, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 30/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 30/9/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 30/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 30/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, tranh chấp, kiện tụng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ và cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như mai táng, an táng, đổ trần, động thổ, xuất hành đi xa, lợp mái nhà và cưới hỏi, sửa chữa nhà và xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 30/9/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng..Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 30/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 30/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 30/9/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài nên hạn chế, dù có đạt được cũng hao tốn nhiều, dễ thất lý và thua thiệt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 30/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 30/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 30/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.