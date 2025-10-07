Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 8/10/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 8/10/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 17/8/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Tuất, tháng Ất Dậu, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Hàn Lộ.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Canh Tuất - Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày địa chi sinh xuất thiên can, nên khá tốt (tiểu cát). Trong ngày này, con người dễ hòa hợp, đoàn kết, công việc tiến triển thuận lợi, ít gặp trở ngại, khả năng đạt thành công cao, nên có thể tiến hành mọi việc một cách suôn sẻ.

Xem lịch âm hôm nay ngày 08/10/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 8/10/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 8/10/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 8/10/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, lợp mái, chữa bệnh, tế lễ, động thổ, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, cưới hỏi, đổ trần và xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 8/10/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà.

Nguyệt hoả: Xấu đối với lợp nhà, làm bếp.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 8/10/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 8/10/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ việc kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 8/10/2025

Ngày xuất hành:

Thiên đạo: Xuất hành cầu tài không thuận, nên tránh. Dù có đạt được lợi ích thì cũng phải hao tốn nhiều công sức và tiền của, dễ gặp thiệt hại, thất lý mà thua.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 8/10/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 8/10/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 8/10/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.