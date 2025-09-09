Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 10/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 10/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 19/7/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Nhâm Ngọ - Dương Thủy khắc Dương Hỏa: Là ngày Thiên Can khắc Địa Chi nên rất xấu (đại hung). Trong ngày này, nếu tiến hành công việc sẽ dễ gặp trở ngại, hao tổn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như mong muốn. Do đó, tốt nhất nên tránh triển khai các việc quan trọng hoặc đại sự.

Xem lịch âm hôm nay ngày 10/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 10/9/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 10/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 10/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xuất hành đi xa, động thổ, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 10/9/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Nguyệt tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi công việc.

Thiên hoả: Xấu về việc lợp nhà.

Thụ tử*: Xấu mọi công việc.

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Phi ma sát: Kỵ việc cưới hỏi, chuyền về nhà mới.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Lỗ ban sát: Kỵ việc khởi tạo.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 10/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 10/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 10/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 10/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 10/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 10/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.