(VTC News) -

Lexus Việt Nam vừa thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe cho hàng loạt dòng xe đang lưu hành tại thị trường trong nước. Chương trình bắt đầu được triển khai từ ngày 30/12/2025 trên toàn bộ hệ thống đại lý Lexus và Toyota toàn quốc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, các xe nằm trong diện ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe thuộc hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM). Do lỗi phần mềm, hình ảnh phía sau có thể bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện ở lần kế tiếp.

Tổng cộng có 2.774 xe nằm trong diện triệu hồi lần này, bao gồm nhiều mẫu xe sang ăn khách.

Lexus Việt Nam cảnh báo hiện tượng này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người hoặc vật thể phía sau trong quá trình người lái lùi xe.

Các chủ xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo mời mang xe đến kiểm tra từ đại lý. Quá trình kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến mất khoảng 0,8 – 1 giờ mỗi xe và được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Đối với những xe Lexus nhập khẩu không chính hãng, nếu thuộc diện ảnh hưởng, Lexus Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra và cập nhật miễn phí sau khi nhận được yêu cầu và xác nhận từ phía tập đoàn.

Đa phần các dòng xe đều được triệu hồi trong đợt này.

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa, hãng xe sang Nhật Bản sẽ miễn phí toàn bộ chi phí kiểm tra và cập nhật cho các xe nằm trong danh sách triệu hồi. Khách hàng có thể sắp xếp thời gian và liên hệ trước với đại lý để được phục vụ nhanh nhất. Ngay cả với xe nhập khẩu tư nhân, Lexus Việt Nam vẫn sẵn sàng hỗ trợ cập nhật phần mềm sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết.