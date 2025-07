Lexus sắp khai tử loạt xe biểu tượng

(VTC News) -

Lexus chuẩn bị kết thúc kỷ nguyên của một số mẫu xe mang tính biểu tượng nhất, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược sản phẩm của hãng xe sang Nhật Bản. Hàng loạt biến thể của dòng sedan IS, coupe RC và mẫu SUV điện UX bao gồm IS 500 / IS 350 / IS 300h (AWD) / IS 300 / RC 350 / RC 300h và RC 300 đang trên đà bị khai tử, với thời điểm ngừng sản xuất chính thức tại Nhật Bản được công bố trên trang web của hãng dự kiến vào tháng 11.

Với động thái này, tại thị trường Nhật Bản, chỉ duy nhất phiên bản dẫn động cầu sau IS 300h tiếp tục được sản xuất, trong khi tất cả các biến thể khác của IS và RC đều bị loại bỏ. Đây không phải là một bất ngờ lớn khi Lexus gần đây giới thiệu những bản cập nhật cuối cùng cho cả sedan IS và coupe RC. Cả hai mẫu xe này đều có hơn 10 năm tuổi (ra mắt từ năm 2013), với IS nhận được các bản nâng cấp vào năm 2017 và 2020, còn RC được làm mới giữa vòng đời vào năm 2018.

Mẫu xe sedan IS 500 Climax Edition. (Ảnh: Carscoops)

Theo báo cáo từ Creative Trend, một thế hệ IS mới được đồn đoán ra mắt vào năm 2026. Mặc dù trước đó có thông tin về việc IS chỉ có tùy chọn thuần điện, nhưng mẫu IS mới dự kiến cung cấp cả động cơ điện và hybrid, đi theo xu hướng của mẫu sedan Lexus ES lớn hơn.

Tình hình phức tạp hơn đối với coupe RC. Mẫu xe này có thể không có người kế nhiệm trực tiếp. Thay vào đó, Lexus được cho là đang phát triển một mẫu coupe thể thao mới có thể thay thế cả RC và LC. Dòng coupe cao cấp LC cũng đang ở giai đoạn cuối của vòng đời, điều này được gợi ý qua việc ra mắt LC 500 Pinnacle Edition gần đây. Thời điểm ngừng sản xuất LC dự kiến vào năm 2026, dù ngày cụ thể vẫn chưa được công bố.

Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô cũng thông báo rằng việc sản xuất mẫu SUV điện nhỏ nhất của mình, UX 300e kết thúc vào tháng 11. UX 300e được ra mắt vào năm 2019, một năm sau khi các phiên bản xăng và hybrid của UX xuất hiện.

Mẫu SUV điện nhỏ nhất của Lexus, UX 300e dự kiến người sản xuất vào tháng 11. (Ảnh: Carscoops)

Theo tờ báo Nhật Bản Nikkan Kogyo Shimbun, phiên bản hybrid UX 300h dự kiến cũng bị dừng sản xuất, với việc sản xuất kết thúc trong năm tài chính 2025. Mặc dù chưa công bố kế hoạch tiếp theo, nhưng UX vẫn là một mẫu xe được bán rộng rãi trên toàn cầu trong phân khúc cạnh tranh cao.

Việc Lexus "khai tử" hàng loạt mẫu xe truyền thống cho thấy hãng đang mạnh mẽ dịch chuyển theo xu hướng điện hóa và tập trung vào các dòng SUV/Crossover, đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng.