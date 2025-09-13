LendMe – phần mềm quản lý tiệm cầm đồ toàn diện, hiệu quả

(VTC News) -

Trong thời buổi công nghệ số, việc quản lý tiệm cầm đồ bằng sổ sách, Excel hay tính nhẩm dần trở nên lạc hậu, dễ sai sót và tốn nhiều thời gian.

LendMe tự tin trở thành trợ lý đắc lực trong việc quản lý tiệm cầm đồ.

Phần mềm quản lý tiệm cầm đồ LendMe ra đời như một giải pháp hiện đại, giúp các chủ tiệm vận hành nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tầm quan trọng của LendMe trong quản lý tiệm cầm đồ

LendMe ra đời để giải quyết tốt các vấn đề như: Quản lý hợp đồng, nhắc nợ, tính lãi, báo cáo tài chính… tất cả đều nhanh, chuẩn và minh bạch.

Dù hiện đại nhưng app cầm đồ LendMe sở hữu giao diện thân thiện, dễ sử dụng, ngay cả khách hàng không có thế mạnh về công nghệ vẫn có thể dễ dàng thao tác.

Với LendMe, chủ tiệm cầm đồ không chỉ tiết kiệm thời gian quản lý mà còn tạo được sự tin tưởng để khách hàng yên tâm quay lại.

LendMe giúp nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý tiệm cầm đồ.

Các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý tiệm cầm đồ LendMe

Phần mềm LendMe cho phép chủ tiệm tạo và quản lý hợp đồng cầm đồ, tín chấp, trả góp chỉ với vài thao tác. Hệ thống tự động tính toán lãi suất, phí phát sinh với độ chính xác cao.

Chủ cửa hàng có thể theo dõi chi tiết nguồn vốn, tài sản và thu chi minh bạch. Lịch nhắc thông minh tự động báo khi đến hạn đóng lãi, đáo hạn hoặc gia hạn hợp đồng.

LendMe còn hỗ trợ kiểm tra nợ xấu khách hàng ngay trên ứng dụng, cung cấp báo cáo tài chính chính xác theo ngày, tháng. Chủ tiệm dễ dàng phân quyền nhân viên, quản lý từ xa, dữ liệu luôn được bảo mật và hoạt động đa nền tảng (App Store, CH Play, Website).

Ứng dụng sở hữu hàng loạt tính năng hữu ích, cần thiết cho mọi tiệm cầm đồ.

Tận dụng LendMe sẽ giúp chủ tiệm tiết kiệm hơn 50% thời gian, tăng hiệu suất làm việc đến 60%, xử lý công việc nhanh và chính xác hơn. LendMe đang sở hữu mức phí gia hạn tốt trên thị trường, phù hợp cho cả tiệm cầm đồ nhỏ lẫn chuỗi cầm đồ lớn.

Ưu đãi hấp dẫn từ app LendMe

Hiện tại app LendMe đang có chương trình ưu đãi trải nghiệm miễn phí 21 ngày và giảm đến 25% khi khách hàng gia hạn sử dụng gói dịch vụ.

Nếu bạn đang tìm “trợ lý đắc lực” để thay thế quy trình thủ công, giảm gánh nặng quản lý và tối ưu vận hành tiệm cầm đồ – LendMe chính là giải pháp cho bạn!

Liên hệ ngay cho LendMe: Hotline: 0792 555 525 Website: https://lendme.vn Email: hotro@lendme.vn