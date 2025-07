Lemon Digital - Đội ngũ trẻ đưa thương hiệu Việt bứt phá trên nền tảng số

(VTC News) -

Từ khởi đầu khiêm tốn

Tại sự kiện Brands x Creators Conference 2025 do Shopee tổ chức ngày 19/6 tại TP.HCM, Lemon Digital là một trong những cái tên gây chú ý khi được xướng danh ở hạng mục “Best Enabler Of The Year”, giải thưởng cao nhất dành cho đối tác vận hành thương mại điện tử. Dù đây là lần đầu tiên doanh nghiệp nhận danh hiệu này, nhưng họ không phải là cái tên xa lạ trong hệ sinh thái TMĐT Việt Nam.

Hai nhà sáng lập: CEO Tô Tuấn Tài (Thứ 2 bên phải) và Co-founder Nguyễn Đức Phát (Thứ 2 bên trái). (Ảnh: Internet).

Chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi thành lập, doanh nghiệp đã trở thành đối tác dịch vụ của hơn 300 thương hiệu ở nhiều lĩnh vực như thời trang, điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm, mẹ & bé,…

Trước đó, doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận đối tác dịch vụ thương hiệu ACE (ACE Brand Service Partner), Đối tác tiếp thị TikTok (TikTok Marketing Partner) của Tik Tok Shop và được công nhận là "TSP KA cung cấp dịch vụ toàn diện" của nền tảng này.

Các chuyên gia cho rằng để đạt được bước tiến vượt bậc giữa một thị trường TMĐT ngày càng cạnh tranh chính là cách Lemon nhìn nhận lại vai trò của một Enabler.(Nhà cung cấp dịch vụ phát triển TMĐT) Không chỉ là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật hay bán hàng, Enabler là một đối tác vận hành toàn diện, cùng thương hiệu hoạch định chiến lược tăng trưởng dài hạn, từ nền tảng số đến nhận diện và giá trị thương hiệu.

Khởi nguồn từ năm 2020, thời điểm TMĐT Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều sự cạnh tranh, doanh nghiệp được sáng lập bởi hai người trẻ với một niềm tin xuyên suốt rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể vươn xa nếu được dẫn dắt bằng chiến lược vận hành bài bản. Họ chọn cách xây dựng giải pháp chuyên sâu và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trẻ có năng lực thích nghi cao.

Xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử

Không đi theo lối mòn đơn vị vận hành, doanh nghiệp trẻ xây dựng riêng hệ sinh thái dịch vụ gồm hơn 12 đầu mục, từ thiết kế gian hàng, tư vấn tăng trưởng, quảng cáo đa nền tảng đến livestream, nội dung video, KOL/KOC, vận hành và phân tích dữ liệu.

Mỗi dịch vụ đều xoay quanh triết lý “Build to Sell” (xây dựng để bán hàng hiệu quả và phát triển vững bền) - giúp nhà bán hàng phát triển với chiến lược dài hạn, vừa tăng trưởng doanh thu, vừa tạo giá trị thương hiệu bền vững.

Doanh nghiệp tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trẻ. (Ảnh: Internet)

Với thị trường TMĐT đòi hỏi tốc độ và khả năng xoay chuyển liên tục, một đội ngũ trẻ, nhanh nhạy và hiểu sâu hành vi người tiêu dùng chính là “lợi thế mềm” mà không phải đơn vị nào cũng có được. Lemon Digital tập trung xây dựng văn hóa làm việc cởi mở, đề cao phản biện và tinh thần cải tiến liên tục.

Nhân sự tại đây được khuyến khích tham gia toàn diện vào mọi giai đoạn của dự án, từ phân tích dữ liệu, đề xuất chiến lược đến triển khai và đánh giá hiệu quả sau chiến dịch.

Song song đó, doanh nghiệp trẻ này đặc biệt chú trọng đào tạo nội bộ và xây dựng cộng đồng nhà bán hàng. Các lớp học thực chiến dành riêng cho nhà bán TMĐT được tổ chức đều đặn, kết hợp workshop chuyên đề, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm từ chính đội ngũ vận hành. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, mà còn là nền tảng tạo kết nối giữa các thương hiệu, nhà bán và đội ngũ chuyên môn.

Doanh nghiệp ngày một khẳng định sức ảnh hưởng trên thị trường TMĐT. (Ảnh: Shopee)

Hướng đi này phần nào lý giải vì sao Lemon Digital có thể duy trì mức tăng trưởng ổn định và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác. Việc hiểu rõ hành trình người dùng, linh hoạt tối ưu theo nền tảng, kết hợp giữa dữ liệu định lượng và góc nhìn định tính đã giúp công ty xây dựng nên những “case study” hiệu quả thực tế, điển hình là GEARVN (tăng CR từ 1,61% lên 3,34%) hay Shegan tăng gấp 3 lần tỷ lệ chuyển đổi sau 1 năm đồng hành cùng Lemon.

Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những đơn vị vận hành có khả năng thích nghi, đổi mới sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Với định hướng phát triển bền vững, chú trọng đào tạo và kết nối cộng đồng nhà bán hàng, Lemon Digital đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những hạt nhân góp phần chuyên nghiệp hóa ngành TMĐT nội địa trong những năm tới.