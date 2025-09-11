‘Lemon Day’: Khi sự kiện bán hàng trở thành công cụ xây dựng thương hiệu

(VTC News) -

Lemon Day – sự kiện tạo khác biệt trên sàn TMĐT

Trong bối cảnh ngành bán lẻ số tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc chỉ dựa vào khuyến mãi hay giảm giá không còn đủ để thu hút người tiêu dùng. Các thương hiệu buộc phải tìm ra cách tiếp cận mới, vừa thúc đẩy doanh số, vừa xây dựng sự gắn kết dài hạn với khách hàng.

Từ thực tế đó, Lemon Digital đã triển khai sự kiện “Lemon Day” trên TikTok Shop vào tháng 3/2024. Trong 24 giờ liên tục, chuỗi livestream quy tụ sự tham gia của 22 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, mỹ phẩm, mẹ & bé, thời trang… Điểm khác biệt không nằm ở mức khuyến mãi, mà ở cách kết hợp trải nghiệm mua sắm với yếu tố giải trí như trò chơi tương tác, mini game và phần kể chuyện thương hiệu.

Thay vì chỉ dừng lại ở hiệu ứng ngắn hạn, “Lemon Day” còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng về việc mua sắm trực tuyến: Không chỉ là săn deal, mà còn là trải nghiệm giải trí và gắn kết cảm xúc với thương hiệu. Điều này được phản ánh qua việc nhiều thương hiệu ghi nhận lượng người theo dõi gian hàng tăng rõ rệt, cùng với tỷ lệ khách hàng quay lại cao hơn ở các phiên livestream sau.

Chia sẻ về sự kiện, CEO Tô Tuấn Tài, đại diện đơn vị tổ chức Lemon Day, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tạo ra một ngày mua sắm bùng nổ, mà còn là cơ hội để thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng bằng trải nghiệm gần gũi, giàu cảm xúc. Khi khách hàng cảm thấy gắn bó hơn với thương hiệu, đó mới là giá trị lâu dài mà chúng tôi hướng tới”.

CEO Lemon Digital Tô Tuấn Tài (Thứ 2 từ trái sang) thường xuyên được mời chia sẻ tại các diễn đàn và sự kiện thương mại điện tử.

Lemon Digital và thông điệp từ một thương hiệu trẻ

Thành công của Lemon Day phản ánh năng lực tổ chức và hệ thống dịch vụ mà Lemon Digital đã xây dựng trong bốn năm qua. Thành lập năm 2021, công ty hiện có hơn 60 nhân sự và đồng hành cùng hơn 300 thương hiệu trong nước và khu vực.

Không chỉ dừng ở sự kiện, Lemon Digital còn được công nhận qua các giải thưởng quốc tế: Best Enabler Of The Year 2025 do Shopee trao tặng và TikTok Shop Partner Of The Year 2025 tại hội nghị TikTok Shop Vietnam Summit. Đây là những danh hiệu dành cho các đối tác đáp ứng tiêu chuẩn cao trong việc hỗ trợ thương hiệu phát triển trên sàn thương mại điện tử.

Năng lực triển khai sự kiện quy mô như Lemon Day đến từ chuỗi dịch vụ toàn diện mà Lemon Digital vận hành: Từ sản xuất nội dung, quản lý gian hàng, quảng cáo đến chăm sóc khách hàng. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ hành trình từ nội dung giải trí đến trải nghiệm mua sắm, đồng thời tối ưu hiệu quả thương mại.

Lemon Digital là công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành và phát triển thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử.

Đằng sau định hướng này là đội ngũ sáng lập trẻ, trong đó CEO Tô Tuấn Tài giữ vai trò đại diện chiến lược. Với nguyên tắc win – win – thương hiệu, nền tảng và người tiêu dùng cùng nhận giá trị – Lemon Digital đã tạo dựng văn hóa hợp tác và đổi mới, qua đó duy trì khả năng cạnh tranh trong một ngành thay đổi nhanh chóng.

Lemon Day vì thế không chỉ là một sự kiện thương mại điện tử, mà còn cho thấy tiềm năng của các doanh nghiệp Việt trẻ khi biết khai thác TMĐT để vừa đạt hiệu quả kinh doanh, vừa củng cố thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam dự báo duy trì tăng trưởng trung bình 25% mỗi năm đến 2025, đây có thể coi là một hướng đi tham khảo cho nhiều thương hiệu nội địa.