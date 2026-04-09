Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 09/04/2026 08:01 AM Xuất bản ngày 09/04/2026 08:01 AM Lebanon tan hoang sau đòn không kích của Israel khiến gần 200 người chết (VTC News) - Israel tuyên bố thực hiện cuộc tấn công phối hợp lớn nhất tại Lebanon kể từ khi xung đột bắt đầu khiến khu vực này biến thành "đống đổ nát" chỉ sau một ngày.Đám cháy lớn bùng phát ở trung tâm thủ đô Beirut sau cuộc không kích liên tiếp của Israel. (Video: AP)Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tấn công 100 trung tâm chỉ huy và địa điểm quân sự của Hezbollah. Theo thông tin từ Bộ Y tế Lebanon, cuộc tấn công khiến ít nhất 182 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. (Ảnh: Reuters)Lực lượng Phòng vệ Israel mô tả đây là cuộc tấn công phối hợp lớn nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát trên khắp Trung Đông. (Ảnh: Getty) Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết các vụ tấn công của Israel nhắm vào "dân thường ôn hòa, không vũ trang". (Ảnh: AP)Những cuộc tấn công không hề có cảnh báo trước như vậy khiến người dân thủ đô Beirut của Lebanon sống trong sợ hãi. (Ảnh: Getty)Thủ tướng Salam cũng tuyên bố ngày 9/4 được lấy làm ngày quốc tang tưởng niệm nạn nhân trong cuộc tấn công của Israel. Ông Salam được cho "đang tiếp tục liên lạc với quan chức Ả Rập và quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn xung đột". (Ảnh: AP)Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án những gì ông mô tả là cuộc tấn công "bừa bãi" của Israel tại Lebanon. Ông Macron cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống và Thủ tướng Lebanon, bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của Pháp trước cuộc tấn công chết người do phía Israel thực hiện. (Ảnh: Getty)Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cũng lên án cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon và cho rằng sự tàn sát như vậy là không thể tin nổi. "Quy mô của vụ giết người và tàn phá ở Lebanon ngày nay thực sự kinh hoàng", ông Turk nhấn mạnh. (Ảnh: AP)Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cho biết người Israel có thể sẽ "kiềm chế một chút" đối với những cuộc tấn công đang diễn ra nhắm vào Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. (Ảnh: AP) Lực lượng Phòng vệ Israel cũng phát động cuộc tấn công mới vào Beirut sau khi hoàn thành cuộc tấn công phối hợp lớn nhất ở Lebanon. (Ảnh: AP)Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong các tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel ở trung tâm Beirut. (Ảnh: AP)Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)(Nguồn: CNN)
Bình luận