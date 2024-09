Lễ ra mắt khu căn hộ The Felix thu hút hơn 700 khách hàng tham dự

(VTC News) -

Dự án được thị trường đón nhận nồng nhiệt với tỉ lệ hấp thu 90% giỏ hàng.

Từ sáng sớm, nhiều khách hàng có mặt tại Trung tâm Hội nghị White Palace Phạm Văn Đồng để trải nghiệm trọn vẹn không gian sự kiện. Đây là cột mốc mở ra cơ hội sở hữu căn hộ cho người trẻ chưa có nhiều tích luỹ về tài chính.

Tại sự kiện, chủ đầu tư công bố giá bán của The Felix chỉ từ 1,48 tỷ đồng/căn kèm nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, bao gồm cơ hội sở hữu gói nội thất cao cấp giá trị lên đến 200 triệu đồng.

Giữa bối cảnh thị trường căn hộ khan hiếm như hiện nay, dự án sở hữu vị trí đắc địa và chất lượng như The Felix là “của hiếm” rất đáng để cân nhắc.

Đặc biệt, với giá bán hướng đến đại đa số khách hàng và chính sách thanh toán giãn nhẹ nhàng, đông đảo khách hàng booking thể hiện sự hài lòng và đưa ra quyết định cho tổ ấm tương lai. Con số 90% căn hộ được mở bán trong sự kiện tìm được chủ nhân là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút ấy.

Sự kiện giới thiệu khu căn hộ The Felix “Khắc hoạ hạnh phúc – điểm tô tương lai” thu hút hơn 700 khách hàng tham dự.

Chia sẻ về lý do quyết định chốt cọc căn hộ 2 phòng ngủ tại The Felix, anh Trương Hưng Thịnh (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết: “Sau khi tham khảo nhiều dự án sơ cấp lẫn thứ cấp, tôi nhận thấy The Felix hội đủ các tiêu chí tôi và gia đình mong muốn. Quan trọng hơn, giá bán và chính sách thanh toán do chủ đầu tư đưa ra phù hợp với tài chính của gia đình tôi.”

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Ngân (35 tuổi, chuyên viên Kiểm định chất lượng tại khu công nghiệp Sóng Thần 1) đang sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ tại The Maison (cũng do C-Holdings đầu tư) nhận định: “Tôi thấy rằng đây là thời điểm tốt để mua The Felix vì căn hộ đang được bán với mức giá khởi đầu, thời gian thanh toán kéo dài do chưa chịu áp lực từ tiến độ xây dựng và chủ đầu tư tung nhiều ưu đãi nên giúp tôi tối ưu được chi phí ban đầu”.

Theo thông tin do chủ đầu tư công bố, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 148 triệu (10%) và tích luỹ khoảng 15 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu căn hộ. Với các khách hàng muốn sử dụng đòn bẩy tài chính, ngân hàng sẽ hỗ trợ gói vay hạn mức lên đến 70% giá trị hợp đồng, ân hạn lãi suất và nợ gốc 24 tháng để trong thời gian 2 năm chờ nhận nhà, người mua không phải thanh toán thêm bất cứ khoản nào.

Đông đảo khách hàng thực hiện thủ tục chuyển từ booking sang đặt cọc căn hộ The Felix, tỉ lệ hấp thụ đạt 90%.

Với vị trí liền kề Đại lộ Bình Dương, cư dân The Felix dễ dàng tiếp cận các tiện ích cao cấp như: siêu thị Aeon Mall, siêu thị Lotte Mart, TTTM Vincom, bệnh viện Quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé,… Đặc biệt, khi tuyến Vành đai 2 được khép kín, cư dân sẽ chỉ mất khoảng 10-30 phút để kết nối đến TP. Thủ Đức và Quận 1 – hai tâm điểm tài chính quy tụ nhiều văn phòng hoạt động.

Đây là khoảng thời gian tương đương, thậm chí ngắn hơn khi di chuyển từ các quận ngoại thành như Bình Chánh, Nhà Bè,… Như vậy, không chỉ phù hợp với người dân đang sinh sống và làm việc tại những khu công nghiệp lân cận, dự án còn dành cho người đang làm việc tại .

Bên cạnh vị trí đắc địa, The Felix còn nổi bật giữa thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM và vùng lân cận nhờ thiết kế hiện đại, hệ tiện ích phong phú và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Với định hướng trở thành nơi an cư cho những gia đình trẻ, chủ đầu tư C-Holdings đã thiết kế hệ tiện ích bám sát thị hiếu giới trẻ với các hạng mục như: hồ bơi cao tầng, phòng gym, sân pickleball, khu chơi bóng bàn, billiards,…

Đồng thời, thiết kế được chăm chút từ những chi tiết nhỏ: bếp kín riêng tư, cửa nhà 1,2m rộng thoáng hay bố trí mặt sàn thông minh,… Danh mục bàn giao cũng đạt tiêu chuẩn của căn hộ cao cấp với sự xuất hiện của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như: thang máy KONE (Phần Lan), thiết bị bếp Hafele (Đức), thiết bị vệ sinh INAX (Nhật Bản), thiết bị điện Schneider (Pháp), gỗ An Cường (hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á),…

Giá dự án The Felix được công bố chính thức chỉ từ 1,48 tỷ đồng/căn.

Sở hữu vị trí giàu tiềm năng tăng trưởng, hệ tiện ích hiện đại, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và giá bán hợp lý cùng chính sách thanh toán giãn, The Felix là “chốn về” của người trẻ đang tìm kiếm căn hộ đầu đời.

Dự án được đầu tư bởi C-Holdings và kinh doanh - tiếp thị bởi DKRS.

