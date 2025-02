Lễ hội Ánh sáng phương Đông tại Ocean City có gì mà du xuân phải quay trở lại?

(VTC News) -

Là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình này, Lễ hội Ánh sáng phương Đông - Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam tại Ocean City đón chào du khách bằng loạt hoạt động vui chơi giải trí mới mẻ, hấp dẫn chưa từng có.

Điểm xuất phát của “tháng ăn chơi”

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà chưa tới Ocean City thì quả thực chưa phải là tháng Giêng”, Hà Thanh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ sau nửa ngày khám phá Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam.

Là tâm điểm lễ hội của miền Bắc, Ocean City - phía Đông Hà Nội - được đông đảo du khách, đặc biệt là những người trẻ như Hà Thanh, lựa chọn trong chuyến du Xuân, cầu may đầu năm. Theo Hà Thanh, khác với một số lễ hội Xuân diễn ra trước Tết thường nguội dần sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Lễ hội Ánh sáng phương Đông đã khuấy động Thành phố điểm đến từ những ngày đầu Xuân 2025 với chuỗi hoạt động hấp dẫn kéo dài tới tận 16/3.

Lễ hội Ánh sáng phương Đông khuấy động không khí du Xuân từ trước Tết cho tới hiện tại.

Thu hút du khách hơn cả là việc được tận mắt chiêm ngưỡng, check-in và cầu may cùng bộ sưu tập gần 30 cụm đèn lồng khổng lồ với tạo hình cổ tích, thần thoại huyền bí phương Đông. Cùng lúc, du khách còn bị cuốn hút bởi hàng nghìn điểm ẩm thực và trải nghiệm ăn chơi tới bến tại các tổ hợp như Little Hong Kong, Little Shanghai, Làng nướng Sake, Grand World…

Đặc biệt, điều khiến nhiều du khách thích thú và muốn quay trở lại nhiều lần là những trải nghiệm tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông liên tục được ban tổ chức làm mới.

“Đây là lần thứ 3 chúng mình trở lại Lễ hội Ánh sáng phương Đông. Lần nào cũng là một trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ, như thể lần đầu đặt chân tới”, Hoài Anh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Những cụm đèn lồng khổng lồ vẫn nằm trong top trending của giới trẻ trong tháng Giêng.

Nối dài những trải nghiệm độc bản

Trong những ngày sắp tới, Vinhomes sẽ tiếp tục thắp lửa cho Thành phố điểm đến phía Đông Thủ đô bằng Lễ hội âm nhạc đường phố rực rỡ - Ocean Jam. Đây sẽ là một bản giao hưởng khai xuân độc bản, với sự giao thoa văn hóa giữa hiện đại và truyền thống.

Theo đó, từ ngày 7/2-9/2, du khách sẽ được tham gia Hội chợ dân gian với các đồ chơi dân gian, sản phẩm thủ công tinh xảo, thưởng thức hương vị đặc sắc tại hàng chục gian hàng ẩm thực.

Vào Chủ nhật các tuần, giới trẻ đam mê âm nhạc đường phố có cơ hội tranh tài tại Cuộc thi sáng tác âm nhạc - Music Contest. Những chủ đề giàu cảm xúc như Hội ngộ, Tình yêu - Tình bạn - Tình thân, Chia ly, Tái ngộ… sẽ đưa du khách qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Lễ hội đèn lồng quốc tế còn mang tới không gian nghệ thuật từ truyền thống cho tới hiện đại.

Đặc biệt, để chào đón Lễ tình nhân Valentine 14/2, Lễ hội Ánh sáng phương Đông mang tới Sweet Love Festival trong 3 ngày 14-16/2. Quy tụ 30 gian hàng về bánh ngọt, kẹo chocolate, quà tặng đến từ nhiều nước Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Sweet Love Festival hứa hẹn là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi. Đồng thời, sự kiện này sẽ tạo nên không gian lãng mạn, gắn kết các cặp đôi, gia đình với cuộc thi trang trí kẹo, làm bánh tình nhân.

Trong dịp lễ đặc biệt này, khi mua vé tham quan Lễ hội đèn lồng, du khách còn có cơ hội hái lộc đầu xuân và nhận về những phần quà hấp dẫn như: xe VinFast VF 3, gói học cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy Vũ Yên (Hải Phòng), thẻ 1 năm vui chơi tại bộ đôi công viên VinWonders, gói chăm sóc sức khỏe tại Vinmec, voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl…

Đặc biệt, khi đến với các gian hàng di động của Techcombank tại sự kiện từ ngày 3/2, du khách sẽ nhận được loạt ưu đãi cực hấp dẫn: Cơ hội nhận hàng ngàn vé 0đ tới concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2025", quà tặng cực xinh xắn và loạt đặc quyền vượt trội dành riêng cho cư dân Vinhomes và Masterise Homes với ưu đãi hạn mức vay lên tới 3 tỷ đồng.

Những trải nghiệm liên tục được làm mới với đa dạng chủ đề tạo nên không gian vui chơi giải trí hấp dẫn cho giới trẻ.

Sau những mảnh ghép sôi động nói trên, Lễ hội Ánh sáng phương Đông còn tiếp tục hút du khách trở lại bằng hàng loạt sự kiện độc đáo khác, như Lễ hội cổ trang, Lễ hội nướng quốc tế sake và hoạt động “Hành trình ánh sáng - Trải vạn niềm vui” tại các phân khu thương mại của Ocean City.

Chuỗi các trải nghiệm độc bản còn nối dài với các hoạt động bên lề như trò chơi dân gian, trình diễn pháo hoa, múa lửa, Đêm hội Phương Đông, Cổ nhạc hoa đăng… tạo ra một điểm đến du Xuân sống động bậc nhất trong tháng Giêng.

Ngoài triển lãm đèn lồng nghệ thuật Sinh vật huyền bí phương Đông, trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng phương Đông 2025 còn có nhiều sự kiện, hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, độc đáo kéo dài trong suốt 58 ngày.

Khách tham quan có thể đến Ocean City tham gia lễ hội bằng phương tiện cá nhân, taxi hoặc xe buýt điện miễn phí. Các tuyến xe điện miễn phí: tuyến OCT1: KĐT Royal City - Times City (478 Minh Khai) - Ocean City; tuyến OCT2: Bờ Hồ/Nhà hát lớn - Ocean City.

Ngoài ra nếu ở những địa điểm khác, du khách có thể di chuyển bằng các tuyến buýt điện có tính phí: tuyến E01: Bến xe Mỹ Đình - Ocean City; tuyến E02: Ga Cát Linh - Ocean City; tuyến E03: TT Y tế dự phòng Cầu Diễn - Ocean City.

Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025 kéo dài từ 18/1 - 16/3 tại Ocean City do Vinhomes và Sunny Vietnam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng - Ngân hàng Techcombank và Xanh SM. Lần đầu tiên, hàng triệu người dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm chơi hội xuân đỉnh cao kéo dài suốt 58 ngày, với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông quy tụ 5 chuỗi lễ hội đẹp - độc - đỉnh gồm: Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean với 30 cụm tác phẩm lớn đến từ 5 quốc gia, trải dài hàng km; Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring với hơn 250 gian hàng; chuỗi Lễ hội văn hoá và nghệ thuật Ocean Art Fest; Nhạc hội Road-to-8WONDER cùng chuỗi hoạt náo tưng bừng suốt 58 ngày chủ đề "Hành Trình Ánh Sáng - Gửi vạn niềm vui”, đưa Ocean City trở thành điểm đến du xuân sôi động, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông. Du khách đặt vé tham gia Lễ hội Đèn lồng tại: https://tinyurl.com/OceanCity-LHDL