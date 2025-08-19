Lễ đón dòng dầu đầu tiên dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam

(VTC News) -

Ngày 18/8, hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025), Quốc khánh 2/9, 50 năm thành lập Petrovietnam (3/9/1975 – 3/9/2025), Liên doanh Vietsovpetro tổ chức “Lễ đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09”. Sự kiện là dấu mốc đặc biệt, công trình tiêu biểu chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV (2025 – 2030).

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Petrovietnam...

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Petrovietnam, các nhà thầu cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và Liên bang Nga đã đưa dự án về đích đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Vào 7h9 ngày 14/7/2025, Dự án Phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT–KTN) đã lần lượt mở 04 giếng trên giàn WHP-KTN để chính thức đón dòng dầu đầu tiên; đến 10h34 cùng ngày, giàn CPP-KNT đã tiếp nhận dòng dầu, sau đó hỗn hợp được vận chuyển về MSP-10 để xử lý qua đường ống ngầm dài hơn 38 km. Dự án về đích sớm hơn kế hoạch 01 ngày, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu an toàn – chất lượng – tiến độ. Tính đến thời điểm First Oil, dự án ghi nhận 7 triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối, không tai nạn hay sự cố.

Ông Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, thành công hôm nay là minh chứng cho tinh thần “Khát vọng – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Nghĩa tình” và phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” trong toàn Tập đoàn.

Dự án Phát triển mỏ KNT-KTN thuộc Lô 09-2/09, với các bên tham gia là Liên doanh Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và OA Zarubezhneft, trong đó Vietsovpetro là Người điều hành, với các công việc bao gồm: Xây dựng giàn trung tâm CPP-KNT; giàn nhẹ WHP-KTN; Các đường ống nội mỏ - liên mỏ và cáp ngầm; Cải hoán các hạng mục tại giàn MSP-10, MSP-9, BK-15. Dự án xây dựng, phát triển mỏ KNT-KTN là một dự án phức tạp, với rất nhiều gói thầu có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.

Khởi công 7/6/2023 tại Xí nghiệp Xây lắp – Cảng Vietsovpetro, dự án KNT–KTN được thực hiện trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Vietsovpetro và các nhà thầu đã tối ưu thiết kế, biện pháp thi công, tận dụng vật tư hiện có để giữ vững tiến độ. Những mốc then chốt gồm: hạ thủy chân đế giàn KNT ngày 27/3/2024, lắp đặt topside CPP-KNT ngày 04/5/2025; nghiệm thu kỹ thuật: MSP-10 (04/7/2025), CPP-KNT và WHP-KTN (11/7/2025).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Petrovietnam, Vietsovpetro và Zarubezhneft đã trao giấy khen cho 24 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình triển khai dự án.

Thành công của KNT–KTN khẳng định định hướng chiến lược của Vietsovpetro trong việc khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên bằng cách tận dụng tối đa hạ tầng, kinh nghiệm và công nghệ hiện có, triển khai nhanh với chi phí hợp lý nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn. Mô hình “định hướng đúng – triển khai linh hoạt – phối hợp hiệu quả” tiếp tục là kinh nghiệm tham chiếu cho các dự án tương tự trong thời gian tới.

Việc đưa KNT–KTN vào khai thác thương mại đúng tiến độ góp phần duy trì và gia tăng sản lượng khai thác, củng cố vai trò nòng cốt của Vietsovpetro trong chuỗi giá trị tìm kiếm – thăm dò – khai thác dầu khí của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và khẳng định chủ quyền trên biển thông qua hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.

Nghi thức mở van khai thác, chính thức đón chào dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ KNT – KTN.

Bên cạnh thành công dự án mỏ KNT - KTN, Petrovietnam tự hào khắc thêm một tọa độ mới trên bản đồ dầu khí Việt Nam – Dự án phát triển mỏ Đại Hùng – giai đoạn 3, giàn WHP DH-01. Dự án phát triển mỏ Đại Hùng - giai đoạn 3, giàn WHP DH-01 là một dự án phát triển mỏ dầu ngoài khơi nằm trong Lô 05-1(a), thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 265 km, ở độ sâu mực nước biển từ 110 – 120 mét. Cả KNT - KTN và Đại Hùng Pha 3 đều là những công trình trọng điểm, đóng góp quan trọng trong việc gia tăng sản lượng cho Petrovietnam trong bối cảnh hiện nay.

Bà Phan Thị Thắng – Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Giấy chứng nhận đầu tư hiệu chỉnh từ Bộ Công Thương cho tổ hợp Nhà thầu Vietsovpetro và PVEP.

Chính bởi ý nghĩa đó, Petrovietnam đã ban hành Quyết định số 1472-QĐ/ĐU vinh danh và gắn biển các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó có Dự án Phát triển mỏ KNT - KTN, Lô 09-2/09 thuộc Đảng bộ Vietsovpetro và dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3, giàn WHP DH-01 thuộc Đảng bộ PVEP.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá, trong nửa đầu năm 2025, Petrovietnam đã ghi dấu nhiều thành công quan trọng: giàn BK-23 và PVDRILLING VIII đưa vào vận hành, mỏ Đại Hùng Pha 3 đi vào khai thác, đặc biệt các mỏ KNT - KTN chính thức hòa vào dòng chảy năng lượng của đất nước. Đây là thành quả có ý nghĩa lớn trong bối cảnh đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Petrovietnam, các nhà thầu – nhất là Vietsovpetro, PVEP, Zarubezhneft – cùng tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam và Liên bang Nga đã nỗ lực đưa dự án về đích đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả. Thành công này tiếp tục khẳng định mô hình hợp tác hiệu quả, tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lễ ký "Thư trao thầu - LOA" - Dự án Đại Hùng Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách phát triển thị trường năng lượng minh bạch và bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị Petrovietnam đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu và phát triển; ứng dụng công nghệ để mở rộng thăm dò, kết nối mỏ lân cận; phát huy vai trò tiên phong trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời chăm lo đời sống người lao động, gắn phát triển với trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu Petrovietnam ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu đáp từ, ông Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, cho biết, khi bắt đầu dự án vào năm 2022, ít ai hình dung được tiến độ sẽ nhanh, chất lượng sẽ cao và hiệu quả kinh tế – kỹ thuật sẽ tối ưu như hôm nay. Thành công này minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ đầu tư, đơn vị điều hành và nhà thầu, đồng thời khẳng định khả năng quản trị dự án, ứng phó linh hoạt trước biến động thị trường và thách thức ngoài khơi.

Ông Lê Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn Vietsovpetro – đơn vị điều hành dự án; các đối tác như Zarubezhneft, PVEP; các nhà thầu, đơn vị thi công và toàn thể người lao động trực tiếp trên công trình và tại các cơ sở hậu cần. Đặc biệt, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, chính quyền địa phương – những yếu tố quyết định giúp các dự án triển khai thuận lợi, an toàn.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft Sergei Kudryashov.

Xác định phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhất là khi giá dầu khí biến động khó lường, áp lực chuyển dịch năng lượng gia tăng và yêu cầu quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Petrovietnam cam kết: Phát triển ngành Dầu khí toàn diện, hiệu quả, xanh và bền vững; Chủ động tìm kiếm, phát triển mỏ mới, nâng cao hiệu quả khai thác; Giữ vững vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Luôn đặt lợi ích quốc gia, cộng đồng và môi trường làm kim chỉ nam trong mọi quyết sách.

Thành quả từ mỏ KNT - KTN, Lô 09-2/09 không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, những dự án tiếp nối để vươn tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft Sergei Kudryashov. Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác dầu khí và năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Ông khẳng định đây là biểu tượng cho mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả hai quốc gia. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những thành tựu hợp tác hơn 40 năm qua giữa Petrovietnam và Zarubezhneft. Đồng thời, gợi mở hai bên cần nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là năng lượng xanh, năng lượng sạch và điện gió ngoài khơi, phù hợp với Quy hoạch điện VIII của Việt Nam. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Zarubezhneft, để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Nguyên tắc được nhấn mạnh là hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov cũng đã báo cáo về những kết quả hợp tác nổi bật giữa Petrovietnam và Zarubezhneft tại Việt Nam và Liên bang Nga; đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.